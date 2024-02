Vallo trattiene nuova frana sull'A22

BOLZANO - La scorsa notte una nuova frana si è abbattuta nei pressi dell'autostrada del Brennero a Campodazzo, dove nei giorni scorsi si era verificata una caduta sassi di 1000 metri cubi. Fortunatamente il vallo, costruito nelle scorse ore dai tecnici in vista del brillamento, ha trattenuto il materiale che così non è finito in A22.

Lo riferisce Volkmar Mair, direttore dell'Ufficio geologia della Provincia di Bolzano. "Erano già in atto tutte le operazioni per limitare il pericolo di caduta massi e il tomovallo era già alto, verso sera però un grande blocco si è mosso ed è finito contro il vallo. Abbiamo avuto parecchia fortuna", spiega Mair. In mattinata i tecnici hanno effettuato un nuovo sopralluogo in vista dei lavori di ripristino in parete. Serviranno infatti, nuovi pannelli e reti paramassi, ma i lavori dovrebbero concludersi a breve, informa Mair.