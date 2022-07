Vallà di Riese si colora con il WonderWalla, festival dedicato alla street-art

RIESE PIO X – Prenderà il via questa sera il WonderWalla Festival, il festival di street-art pronto a “colorare” Vallà di Riese dal 6 all’11 luglio. Promosso dai volontari del Collettivo Bocaverta e con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Riese Pio X, il festival vedrà due talk, uno spettacolo e una proiezione cinematografica a Villa Cecconi, a cui si affiancheranno spettacoli di burattini, tour guidati dei murales e momenti di street-art partecipata.



Questa sera è prevista alle 21 la proiezione gratuita del film “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, di cui ricorre il centenario della nascita, a cui seguirà l’intervento del prof. Fabio Andreazza, docente di storia del cinema presso l’Università di Chieti-Pescara. Il racconto su Pier Paolo Pasolini si ricollega al soggetto del murale realizzato dalla street-artist Vera Bugatti in via Ca’ Amata.



Il murale in questione si intitola “L’ostinazione” e prende spunto da due opere letterarie di Pasolini: “Scritti corsari” e “Lettere luterane”, in cui l’intellettuale denuncia come gli antichi valori del mondo contadino fossero stati soppiantati dall’omologazione dell’economia capitalista negli anni del boom economico tra gli anni ’50 e ’60.



Domani, invece, sempre Villa Cecconi farà da cornice all’incontro dal titolo “Il caso Borgo Universo: la cultura come motore della crescita e della rinascita economica di un’area”. La serata, moderata dalla giornalista Rossana Santolin, vedrà protagonista Enzo Di Natale, sindaco di Aielli (L’Aquila), che racconterà come un piccolo paese arroccato sui monti dell’Abruzzo possa rinascere proprio grazie all’arte diventando un luogo attrattivo a livello internazionale.



Ad Antonio Canova, di cui invece ricorre il duecentenario della morte, è invece dedicata la serata di venerdì 8 luglio, che vedrà l’intervento di Gian Pietro Favaro, già presidente della Fondazione Canova, alternato agli intermezzi musicali del chitarrista Alberto Mesirca.



Sabato 9 luglio dalle 10.00 fino a sera in via E. Toti (area ex-ecocentro) sarà la volta di Wonderwalla Jam. Un evento di “live-painting” che coinvolgerà 13 artisti di 4 generazioni diverse, che realizzeranno contemporaneamente sullo stesso muro un’opera che racconterà l’evoluzione del mondo dei graffiti in Veneto nel corso degli anni.



Domenica 10 tour guidati dei murales dalle 18 (info e prenotazioni 338 6128926) e spettacolo serale ““Liberaci dal male” di e con Giuliana Musso e Mirko Artuso, fra letture, monologhi e dialoghi per celebrare i cento anni dalla nascita di Luigi Meneghello. Lunedì 11 luglio, infine, alle 21 “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi saranno narrate dai burattini di Marco Randellini e Maura Invitti di fronte alla Scuola Primaria di Vallà di Riese in via E. Toti.