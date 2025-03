Valanga a Sella Nevea, scatta la bonifica: nessun disperso

SELLA NEVEA (UDINE) - Una valanga è caduta a Sella Nevea, sotto gli impianti d'arrivo del Funifor., in Friuli. Sono stati alcuni impiegati della stessa funivia a notarla e ad allertare poco dopo le 14 il Soccorso Alpino che con due tecnici che lavorano anche sul posto, ha fatto una prima bonifica della stessa con gli apparecchi Artva. Si è resa necessaria una ulteriore bonifica, dal momento che erano evidenti alcune scie che attraversavano la valanga. Le operazioni di bonifica della valanga si sono concluse intorno alle 17 di ieri, 1 marzo. Non si sono registrati feriti. È stato portato in quota, con l'impiego dell'elicottero, il personale della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza - una decina di persone- e due unità cinofile. L'area della valanga, distaccatasi tra quota 2000 e quota 1700 con un fronte tra i cinquanta e i cento metri è stata bonificata dall'elicottero anche con il sistema Recco e poi con le sonde dei soccorritori nella zona di accumulo, formatasi 300 metri più sotto, oltre due balze di roccia.