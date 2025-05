Valanga improvvisa: alpinista muore a 28 anni

BOLZANO - Un tragico incidente ha colpito venerdì 30 maggio il massiccio dell’Ortles, dove un’alpinista altoatesino di 28 anni, Fabio Trevisan di Laives, è stato travolto da una valanga mentre affrontava la scalata del Gran Zebrù, vetta alta 3.857 metri.



L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando il compagno di cordata di Trevisan, rimasto illeso ma sfiorato dalla slavina, ha subito chiamato i soccorsi. I due stavano salendo lungo il canalone est della montagna quando la massa nevosa si è staccata, trascinando via per circa 300 metri il giovane alpinista.



Le operazioni di ricerca si sono rivelate particolarmente complesse e pericolose a causa dell’elevato rischio di ulteriori distacchi e delle condizioni meteo avverse, con vento forte che ha limitato l’uso degli elicotteri. I soccorritori, tra cui squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, hanno operato inizialmente da terra e via aerea, cercando di localizzare il disperso anche tramite il segnale del cellulare.

Nel pomeriggio di venerdì è stato ritrovato il casco dell’alpinista, un elemento che ha permesso di circoscrivere la zona delle ricerche. Tuttavia, con il calare della sera le operazioni sono state sospese per motivi di sicurezza e sono riprese all’alba di sabato 31 maggio.



All’alba le squadre specializzate con unità cinofile hanno individuato il corpo senza vita di Trevisan, sepolto sotto la neve a circa 2.500 metri di quota nel canalone sud, poco sotto il ghiacciaio. Le condizioni del terreno e il pericolo valanghe hanno reso particolarmente delicato il recupero della salma.

Fabio Trevisan, laureato in scienze agrarie e agroambientali, era tornato in Alto Adige per un dottorato di ricerca in ambiente e agricoltura di montagna e lavorava presso il centro di competenza per la salute delle piante dell’Università di Bolzano. Il drammatico episodio ricorda un altro incidente simile avvenuto la scorsa estate nella stessa zona, quando un altro escursionista fu travolto da una valanga nel canalone Minnigerode. Le autorità proseguono le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia del giovane alpinista.