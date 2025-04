Val Venosta in fiamme: nuovo maxi incendio boschivo - VIDEO

AGUMES (PRATO ALLO STELVIO, BOLZANO) – Un nuovo incendio di vaste proporzioni è divampato nel primo pomeriggio nei boschi sopra Agumes, in Val Venosta, territorio altoatesino già duramente colpito da roghi nelle scorse settimane. Un’enorme colonna di fumo si è alzata dalla montagna ed è visibile anche dalle webcam della zona, allarmando residenti e turisti. Sul posto sono immediatamente intervenuti tutti i corpi dei vigili del fuoco volontari dell’area, impegnati a contenere le fiamme e a proteggere le abitazioni e le infrastrutture vicine.



Il nuovo fronte di fuoco arriva a distanza esatta di un mese dall’incendio boschivo di Laces, sempre in Val Venosta, che aveva richiesto una settimana di lavoro per essere domato. In quell’occasione furono impiegati anche numerosi elicotteri antincendio, a testimonianza dell’intensità e dell’estensione delle fiamme. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre le squadre a terra continuano l’opera di spegnimento e contenimento per impedire che l’incendio si propaghi ulteriormente.