Val Venosta, bosco in fiamme sopra Prato allo Stelvio: emergenza senza tregua - VIDEO

VAL VENOSTA (BOLZANO) – Il vasto incendio che da ieri interessa il bosco sopra l’abitato, in Val Venosta, continua a bruciare senza sosta. Le fiamme, alimentate dalla difficoltà di accesso alla zona montuosa, hanno già coinvolto oltre 100 ettari di superficie boschiva. Sono impegnati più di 400 vigili del fuoco, in una corsa contro il tempo resa ancora più complicata dal rifornimento idrico, che deve essere trasportato da lontano.



Dall’alba sono in azione cinque elicotteri antincendio, che operano in condizioni difficili per contenere l’avanzata del fuoco. Rimane attivo l’avviso di protezione civile: i residenti di Stelvio, Trafoi e Prato sono invitati a chiudere porte e finestre e spegnere i sistemi di ventilazione, a causa della densa nube di fumo che grava sulla valle. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali.





