Val di Zoldo, scivola su un sentiero ghiacciato: la caduta è fatale

VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - Un uomo di 74 anni, residente in Val di Zoldo, ha perso la vita dopo essere scivolato su un sentiero ghiacciato nei boschi sopra Forno di Zoldo. A dare l’allarme è stato il figlio, preoccupato per il mancato rientro del padre dalla consueta passeggiata. Non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo, il figlio ha allertato la Centrale del 118. Grazie a un’app di geolocalizzazione utilizzata dalla sorella, sono state individuate le coordinate che hanno portato i soccorritori fino alla località Bragarezza, vicino alla strada principale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari del Soccorso Alpino della Val di Zoldo, che hanno purtroppo trovato l’anziano a terra, privo di conoscenza.

Nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, prima da parte del figlio e poi dei soccorritori, ogni sforzo si è rivelato vano. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, allertato per un intervento più rapido, non ha potuto avvicinarsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I soccorritori hanno quindi utilizzato un defibrillatore, ma il medico intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, le cui ferite riportate nella caduta sono risultate fatali. La salma è stata recuperata e trasportata con il supporto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che hanno collaborato per garantire la sicurezza delle operazioni. La tragedia ha scosso la comunità locale, già provata dalle difficili condizioni climatiche che rendono particolarmente insidiosi i sentieri di montagna in questo periodo dell’anno.