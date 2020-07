Mercoledì 29 luglio al Cine Luna di Montebelluna il Cineforum V. Gagliardi proporrà come evento speciale fuori programma la prima visione per la provincia di Treviso del film "La val che urla", realizzato dalla regista vicentina Lucia Zanettin: per l'occasione sarà presente uno degli interpreti, il fotografo bellunese Luca Zanfron. Prodotto da Lilla Film, casa di produzione video e cinematografica indipendente fondata dalla stessa Lucia Zanettin con il marito, il produttore Davide Casadio, il film è stato girato tra il 2018 e il 2019 in alcune valli fra il Trentino ed il Bellunese, ed è stato presentato nello Spazio Regione del Veneto - Lido di Venezia , in concomitanza della 76° Mostra del Cinema di Venezia il 30 Agosto 2019. Si tratta di un film noir dalle tinte fosche ambientato in un piccolo paese di montagna, dove si svolge l’intera vicenda. Il protagonista è un ingegnere cinquantenne che, in seguito alla perdita del lavoro, fugge dalla città e ritorna nei luoghi conosciuti da bambino per cercare un momento di serenità, ma viene invece coinvolto in una sequenza di omicidi che si scopriranno essere legati ad avvenimenti della sua infanzia. L’atmosfera cupa di una valle montana, circondata da una natura selvaggia, lontana dai circuiti turistici, s’intreccia con un ambiente claustrofobico, dove la neve condiziona il succedersi degli avvenimenti, fino al colpo di scena finale. Il film, che vede come protagonista un notissimo attore veneto Piergiorgio Piccoli, ha anche ottenuto il patrocinio del CAI Veneto, in quanto definito un’eccellenza che ruota intorno al mondo della montagna. Tra le interpreti anche Guenda Goria, attrice di grande talento e volto noto della televisione in quanto figlia d’arte (Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta). La proiezione a Cine Luna segna il ritorno sul grande schermo de "La val che urla" , che dopo la prima del 13 dicembre scorso a Primiero, dove il film è stato girato, è stato presentato in diverse sale fino al lockdown, riscuotendo ovunque ampi apprezzamenti. Per il fotografo bellunese Luca Zanfron, che incontrerà il pubblico prima e dopo la proiezione, si tratta della seconda volta davanti alla macchina da presa: dopo aver interpretato suo padre "Bepi" (al secolo Giuseppe Zanfron) nel film Vajont del regista Martinelli, torna a recitare nei panni di una guardia forestale. La proiezione sarà aperta a tutti, con ingresso gratuito per gli iscritti alla rassegna del Cineforum terminata mercoledì scorso.