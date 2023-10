Vajont, il Consiglio Veneto il 4 ottobre a Longarone

VENEZIA - Mercoledì 4 ottobre il Consiglio regionale del Veneto commemorerà le vittime del Vajont nel sessantesimo anniversario della tragedia che il 9 ottobre 1963 devastò Longarone, Castellavazzo, Codissago, Fortogna, Dogna e Provagna, colpendo anche Ponte nelle Alpi e Belluno oltre ad Erto e Casso in Friuli.

Alle 14 il Presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, dal sindaco di Longarone, Roberto Padrin, e dai consiglieri regionali veneti, deporrà una corona d'alloro nel Cimitero monumentale di Fortogna. Dopo la deposizione sono previsti a Fortogna gli interventi del Presidente Zaia e del sindaco Padrin. Alle 15,00 nella sede del Municipio di Longarone, prenderà l'avvio della seduta straordinaria dell'assemblea legislativa regionale veneta con l'intervento del Presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti, che porrà in votazione la Risoluzione n.98 "Il Consiglio regionale del Veneto ricorda la tragedia del Vajont e promuove la conservazione della memoria collettiva come presidio civico perché non si ripetano mai più simili disastri".

La Risoluzione è stata presentata dai consiglieri Roberto Ciambetti, Nicola Finco, Francesca Zottis, Erika Baldin, Alessandra Sponda, a nome dell'Ufficio di presidenza del Consiglio nonché a nome dei gruppi consiliari da Alberto Villanova, Giuseppe Pan, Vanessa Camani, Enoch Soranzo, Elisa Venturini, Cristina Guarda, Elena Ostanel, Tomas Piccinini, Stefano Valdegamberi, Fabiano Barbisan e Arturo Lorenzoni.