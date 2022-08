Vaiolo scimmie, oggi in Veneto prime 400 dosi vaccino

VENEZIA - "Sono arrivate oggi, le prime dosi di vaccino anti-vaiolo" autorizzato anche contro il vaiolo delle scimmie. "A seguito dell'arrivo in Italia della prima quota di donazione del vaccino anti-vaiolo da parte della Commissione europea, la Regione ha tempestivamente organizzato il ritiro e il trasporto delle dosi assegnate al Veneto: in questa prima fase si tratta di 400 dosi. Seguirà una seconda distribuzione, verosimilmente nella seconda metà di agosto, con criteri di ripartizione in corso di definizione a livello nazionale". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.