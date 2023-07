Vagone di un trenino turistico si ribalta a Eraclea: almeno 14 feriti. Sfiorata la tragedia

ERACLEA (Venezia) - Una tragedia è stata sfiorata lunedì sera intorno alle 22 a Eraclea, quando il vagone di un trenino turistico si è ribaltato, causando almeno 14 persone ferite. L'evento ha scosso il centro turistico, generando paura e preoccupazione. Tuttavia, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi, la situazione è stata gestita prontamente, evitando un potenziale disastro. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti si trova in condizioni critiche, ma l'attenzione resta rivolta ai numerosi bambini che erano a bordo, accompagnati dai loro genitori.



La dinamica dell'incidente:

La maggior parte delle persone coinvolte nell'incidente ha riportato ferite di lieve entità. Il trenino turistico stava compiendo il suo solito percorso tra le strade pittoresche del centro di Eraclea, quando, in via Livenzuola, uno dei vagoni si è improvvisamente inclinato lateralmente fino a ribaltarsi. Al momento, le cause dell'incidente devono essere ancora accertate.



Bambini tra i passeggeri:

Si sono verificate scene di panico quando l'incidente si è verificato, ma il pronto intervento delle squadre di soccorso ha portato immediato sollievo. Il conducente del veicolo su gomma è stato il primo a prestare soccorso ai passeggeri, molti dei quali erano genitori con i loro spaventati bambini. I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto dalla vicina San Donà di Piave (Venezia), mentre le ambulanze del Suem si sono affrettate ad arrivare per fornire assistenza medica. L'inchiesta sull'incidente è stata affidata ai carabinieri. Al momento, non è stato ancora stabilito cosa abbia provocato l'instabilità del vagone, e non si esclude la possibilità che il mezzo abbia incontrato un'improvvisa irregolarità della strada.



Eraclea ha tirato un sospiro di sollievo nel vedere che i passeggeri feriti sono stati prontamente assistiti.