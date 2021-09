Vaccino Sputnik, stop in Slovacchia: "Nessuno lo vuole"

SLOVACCHIA - La Slovacchia non userà più il vaccino anti covid russo Sputnik a causa della bassa richiesta da parte della popolazione, ha reso noto il ministero della Salute. Sono in totale 18.500 gli slovacchi che hanno ricevuto entrambe le dosi di Sputnik. Di recente Bratislava, che aveva ricevuto 200mila dosi del vaccino russo lo scorso marzo, ha rivenduto le dosi di Sputnik in eccesso a Mosca.

Il Premier Igor Matovic era stato costretto a dimettersi dopo che i partiti della sua coalizione lo avevano accusato di aver acquistato il vaccino non autorizzato dall'Unione europea senza consultarli. L'Unico altro Paese Ue ad aver acquistato Sputnik è stata l'Ungheria.