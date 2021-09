Vaccino Soberana, Cuba approva uso anche dai 2 ai 18 anni

CUBA - Cuba ha approvato l'uso di emergenza del suo vaccino Soberana 02 contro il covid anche per la fascia di età fra i 2 e i 18 anni. "Questo permesso garantisce di proseguire senza pause il cronoprogramma nazionale di immunizzazione", ha twittato il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez, dopo il via libero dell'ente regolatorio cubano Cecmed.



Giovedì le autorità sanitarie avevano annunciato che le vaccinazioni per il gruppo 2-18 anni si sarebbero aperte domani, per durare fino al 5 novembre. Le autorità cubane intendono inoculare almeno una dose a tutte le persone vaccinabili entro settembre, per arrivare al 92,6 % della popolazione completamente immunizzata, bambini compresi, entro la fine di novembre. Cuba conta 11,3 milioni di abitanti ed è l'unico paese latino americano ad aver sviluppato propri vaccini contro il covid-19.