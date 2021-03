Vaccino per Sara Cardin: "Ho avuto il Covid, essere qui è importante"

PONTE DI PIAVE - Oggi l'azzurra di Karate di Ponte di Piave si è vaccinata.



Lo ha segnalato lei stessa: «Ho avuto la fortuna e l’onere oggi come militare dell’Esercito di essere vaccinata e ne sono grata perchè mi potrà salvaguardare nelle mie gare in giro per il mondo necessarie alla qualificazione olimpica, ma vaccinarsi è anche una responsabilità verso gli altri.



Ho avuto il Covid l’anno scorso e sentirsi un pericolo per la salute delle altre persone è davvero pesante. Oggi mi sono vaccinata Astrazeneca perché mi fido della scienza e perché è importante farlo».



