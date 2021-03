Vaccino Pfizer, Draghi duro con Kurz: "Non avrà una dose in più"

AUSTRIA - Vaccino Pfizer BionTech, il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato durissimo nei confronti del cancelliere austriaco Sebastian Kurz durante la discussione nel corso del Consiglio Europeo sulla distribuzione delle dosi vaccino anti Covid che arriveranno in più nel secondo trimestre.

Draghi, apprende l'Adnkronos da una fonte diplomatica europea, è stato il primo a ribattere al cancelliere austriaco che chiedeva un cambiamento nel modo di allocare le dosi. Dopo l'intervento del croato Andrej Plenkovic, il premier italiano ha preso la parola, riferisce la fonte, e ha indicato che il cancelliere stava indebolendo l'Europa dall'interno, in un momento nel quale c'è bisogno di stare uniti. Kurz "non otterrà una sola dose in più" di quelle che spettano all'Austria in base alla chiave di distribuzione pro quota, ha detto Draghi secondo quanto riferisce la fonte.

Kurz è da settimane il critico più 'vocale' della distribuzione di vaccini nell'Ue: come altri Paesi, ha puntato maggiormente su AstraZeneca in sede di acquisto e per questa ragione nel secondo trimestre si troverà a dover fronteggiare un gap di dosi rispetto ad altri Paesi, a causa dei tagli della compagnia anglosvedese.

Nelle settimane scorse si è distinto per aver annunciato, insieme alla danese Mette Fredriksen, un accordo con Israele volto a produrre vaccini.