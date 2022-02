Vaccino Novavax, da sabato aperte le prenotazioni anche nella Marca

TREVISO - Da domani, sabato 26 febbraio, gli assistiti dell’Ulss 2 che non abbiamo ancora avviato il ciclo vaccinale potranno prenotare la vaccinazione con il nuovo vaccino Nuvaxovid. La prenotazione per il nuovo vaccino, prodotto da Novavax, potrà essere fatta accedendo alla sezione dedicata del portale unico regionale di prenotazione, all’indirizzo https://vaccinicovid.regione.veneto.it/



Le vaccinazioni con il nuovo vaccino inizieranno a partire da lunedì 28 febbraio, salvo ritardi nella consegna del vaccino, il cui arrivo in Veneto è previsto per domenica 27 febbraio. Gli assistiti dell’Ulss 2 potranno scegliere, per la somministrazione tra i vax point di Asolo, Ormelle, San Vendemiano e Villorba. Si ricorda che, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco, possono prenotare il nuovo vaccino le persone di età pari o superiore a 18 anni che non hanno ancora aderito alla vaccinazione anti-Covid. Al momento Novavax può essere utilizzato solo per il ciclo di vaccinazione di base, che prevede 2 dosi a distanza di 3 settimane l’una dall’altra.



L’Ulss 2, intanto, alla luce della riduzione della domanda di vaccinazioni anti Covid legata all’elevata percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, ha deciso una riorganizzazione dell’operatività dei centri vaccinali che prevede, a partire dal 1° marzo, la chiusura definitiva del Vax point di Vedelago - Nido Integrato “La Tartaruga” e una rimodulazione di giorni e orari di apertura degli altri centri, che di domenica non saranno più attivi.



Questi, a partire dal 1° marzo, i nuovi orari dei Vax Point per la vaccinazione anti-Covid delle persone dai 12 anni in su:

• HUB DI VILLORBA: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00; domenica chiuso



• CVP ASOLO: lunedì dalle 14.00 alle 20.00 martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 14.00; sabato dalle 8.00 alle 20.00; venerdì e domenica chiuso



• CVP SAN VENDEMIANO: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; sabato dalle 8.00 alle 20.00; domenica chiuso



• CVP ORMELLE: sabato dalle 8.00 alle 20.00



• CVP VEDELAGO: chiuso