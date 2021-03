Vaccino Covid Francia, ok a AstraZeneca per over 65

FRANCIA - La Francia ha approvato l’uso del vaccino AstraZeneca anche per gli over 65. Potranno farsi vaccinare “le persone affette da comorbilità, comprese quelle tra i 65 e i 74 anni di età”, ha annunciato in tv il ministro della Salute Olivier Véran, rivedendo così la decisione del mese scorso, quando il farmaco britannico era stato approvato solo per gli under 65, citando la mancanza di dati per verificarne la sicurezza e l’efficacia.

Véran ha chiarito che pazienti con condizioni preesistenti potranno ottenere il vaccino Oxford-AstraZeneca in ambulatori medici, ospedali e, "entro pochi giorni", anche in farmacia. Mentre alle persone di età superiore ai 75 anni verrà ancora offerto il vaccino Pfizer o Moderna.

Secondo i dati del ministero della Salute, in Francia sono state somministrate solo 273.000 delle 1.7 milioni di dosi di AstraZeneca ricevute, mentre circa 3 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di un vaccino contro il Covid, rispetto ai 20 milioni nel Regno Unito, che ha all’incirca la stessa popolazione.