Vaccino Covid, a Conegliano e Vittorio un servizio per prenotarsi online

VITTORIO VENETO/CONEGLIANO - Il comune di Vittorio Veneto ha istituito un servizio di prenotazione online del vaccino contro il Covid, a disposizione di quanti non hanno sufficiente dimestichezza con l’utilizzo della rete, del computer o degli strumenti digitali. Chi non fosse autonomo nell’effettuare la prenotazione via web, potrà dunque rivolgersi all’InformaVittorioVeneto, in Piazza del Popolo, 16, e verrà assistito nella procedura.

Per effettuare la prenotazione online è necessario avere a disposizione il proprio codice fiscale, i dati personali e un indirizzo e-mail. Le persone sprovviste di strumento digitale o poco abituate alle pratiche informatiche, potranno quindi rivolgersi all’ufficio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.30-12.30; martedì e giovedì ore 15.00-17.30.

Per poter accedere al servizio è necessario prendere prima un appuntamento telefonando allo 0438 40371 e ricordare di portare poi con sé la tessera sanitaria e il codice fiscale. Si sottolinea infine che, attualmente, possono prenotare la vaccinazione anticovid-19, soltanto le seguenti categorie: persone estremamente vulnerabili, affette da gravi patologie, disabili gravi, ultraottantenni, 70-79enni (nati dal 1942 al 1951).

Anche il comune di Conegliano offre un servizio analogo, mettendo a disposizione il servizio Informacittà-Informagiovani “C. Pavesi” in Piazzale Fratelli Zoppas n. 70 (Biscione). Per usufruire di questo servizio, gli interessati devono telefonare ai numeri 0438 413319-413403 per prenotare l’appuntamento e successivamente recarsi nel giorno e nell’orario stabilito presso gli uffici dell’Informacittà, dove un operatore sarà a disposizione per effettuare la procedura. E’ necessario portare con sé il proprio codice fiscale o tessera sanitaria e, possibilmente, un numero di cellulare e/o indirizzo e-mail. Il servizio Informacittà-Informagiovani osserva il seguente orario: lunedì ore 9.00/12.00, mercoledì, giovedì 9.00-12.00 – 16.00-18.00, venerdì 9.00-17.00