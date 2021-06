Vaccini: Zaia, da 3 giugno liberi tutti, al via over 12

VENETO - "Dal 3 giugno via libera a tutti con l'apertura dell'agenda per le vaccinazione dai 12 ai 39 anni". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia spiegando che saranno disponibili "700 mila prenotazioni, con agenda aperta fino al 4 agosto", Zaia ha anche annunciato l'arrivo di 1.092.000 dosi entro la fine del mese di giugno.



"Per gli over 40 ci sono fino al 3 giugno ancora 30 mila posti liberi in agenda - ricorda Zaia - poi si parte per la fascia d'età 12-39, che nella regione sono 1.402.000 persone, dei quali 16 mila già vaccinati". Il presidente sottolinea che una quota del nuovo carico di dosi sarà destinata a luglio alle farmacie e i medici di base.



Sono 106 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 1 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 25.915 tamponi, il tasso di positività è dello 0,41%. Gli attuali positivi nella regione sono 8.137. Sono 653 (-28) i pazienti ricoverati per covid. Sono 577 le persone in area non critica, 76 quelle in terapia intensiva.