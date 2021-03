Vaccini a tutti i trevigiani classe 1935 sabato 3 aprile

TREVISO - Dopo il successo del primo Vax day ad accesso diretto avvenuto domenica scorsa, l’Ulss2 replica l’iniziativa sabato 3 aprile. Sabato saranno chiamati a vaccinarsi contro il Covid tutti i 4.278 trevigiani classe 1935, residenti nei Comuni dell’Ulss 2 e non ancora vaccinati.



Sarà sufficiente presentasi sabato in uno dei quattro centri vaccinali coinvolti, ovvero: il centro vaccini “Foro Boario” di Oderzo per i residenti nei comuni dell’area Opitergino-Mottense (Cessalto – Chiarano – Cimadolmo – Fontanelle – Gorgo al Monticano – Mansuè – Meduna di Livenza – Motta di Livenza – Oderzo – Ormelle – Ponte di Piave – Portobuffolè – San Polo di Piave – Salgareda); il centro vaccini al “Bocciodromo” di Villorba per i residenti nei comuni dell’area di Treviso (Arcade – Breda di Piave – Carbonera - Casale sul Sile – Casier – Istrana – Maserada sul Piave – Mogliano Veneto – Monastier - Morgano – Paese –Ponzano Veneto – Povegliano – Preganziol - Quinto di Treviso – Roncade – San Biagio di Callalta – Silea – Spresiano – Treviso – Villorba – Zenson di Piave – Zero Branco); a “Campo Fiera” di Godega Sant’Urbano per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 7Pieve di Soligo (Cappella Maggiore – Cison di Valmarino - Codognè – Colle Umberto – Conegliano – Cordignano – Farra di Soligo – Follina – Fregona – Gaiarine – Godega di Sant’Urbano – Mareno di Piave – Miane – Moriago della Battaglia – Orsago – Pieve di Soligo – Refrontolo – Revine Lago – San Fior – San Pietro di Feletto – San Vendemiano – Santa Lucia di Piave – Sarmede – Sernaglia della Battaglia – Susegana – Tarzo – Vazzola – Vittorio Veneto) e al centro Polifunzionale di Vidor per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 8 Asolo (Altivole – Asolo – Borso del Grappa – Caerano San Marco – Castelcucco – Castelfranco Veneto – Castello di Godego – Cavaso del Tomba – Cornuda – Crocetta del Montello – Fonte – Giavera del Montello – Loria – Maser – Monfumo – Montebelluna – Nervesa della Battaglia – Pieve del Grappa– Pederobba – Possagno – Resana – Riese Pio X – San Zenone degli Ezzelini – Segusino – Trevignano – Valdobbiadene – Vedelago – Vidor – Volpago del Montello).



L’orario di accesso alle sedi vaccinali è condizionato dal mese di nascita. Ogni ora corrisponde al mese di nascita partendo dai nati in gennaio dal 8 alle 9 del mattino. Ogni assistito dovrà recarsi nel centro vaccinale di riferimento del suo comune nella fascia oraria stabilita sulla base del suo mese di nascita (vedi tabella qui sotto).



Nel caso di marito e moglie, entrambi nati nel 1935 ma in mesi diversi, possono recarsi alla vaccinazione congiuntamente, nella fascia oraria di uno dei due. Oltre ai nati nel ’35 è previsto che possa vaccinarsi anche l’accompagnatore, familiare o badante non necessariamente convivente, a condizione che abbia più di 65 anni. Per la vaccinazione è necessario portare con sé la tessera sanitaria, l’elenco farmaci assunti, la scheda di anamnesi compilata.