Vaccini: scritte 'no vax' all'hub di Noventa Vicentina

VICENZA - Scritte 'no vax' all'hub vaccinale di Noventa Vicentina (Vicenza). L'atto vandalico è stato messo a segno nella notte con della vernice rossa.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i Carabinieri. A darne notizia il sindaco Mattia Veronese che in un post su Facebook commenta: "ritengo che imbrattare gli edifici pubblici non sia un modo per manifestare la propria libertà di pensiero ma per dimostrare la propria idiozia - scrive -.

Mi auguro che episodi del genere non si ripetano più e a tal fine non solo vigileremo, ma invitiamo la cittadinanza a segnalare alle Forze dell'Ordine episodi sospetti. Nei confronti di questi incivili - conclude Veronese - serve tolleranza-zero". L'azienda Ulss 8 Berica procederà - si legge nel post - in accordo con il Comune a cancellare le scritte.