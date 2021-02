Vaccini: ritardi nella scuola. L’Usl: “Provveditorato non dà i nominativi”

VENETO - Tra i motivi dei ritardi nell'inizio delle vaccinazioni a prof e operatori della scuola c'è anche lo scoglio della privacy, opposta dagli uffici scolastici alle richieste dei nominativi del personale avanzate dalle Unità sanitarie. Lo spiega l'Ulss 6 Euganea (Padova), chiarendo - in una nota - le difficoltà incontrare per formulare gli elenchi del personale scolastico, che deve avere un accesso riservato alle prenotazioni.

Il Dipartimento prevenzione spiega che nelle settimane era stato chiesto all'Ufficio Scolastico di Padova (Provveditorato agli Studi) l'elenco dei nominativi degli operatori della scuola. "A fronte dell’impossibilità di ottenere questa informazione per aspetti relativi alla privacy - afferma la nota - si è dovuto ricorrere alla banca dati del Ministero dell'Istruzione Università Ricerca, le cui informazioni sono pervenute solo i giorni scorsi".

Ma il Miur, specifica l'Ulss, non aveva trasmesso i nominativi del personale di età superiore ai 55 anni e anche di altro personale: "perciò, per non creare difformità di trattamento tra gli operatori si sono momentaneamente bloccate le prenotazioni". "Nei primi giorni della settimana prossima, dopo aver fatto le necessarie verifiche - conclude L'Ulss 6 - si procederà ad incrementare la disponibilità di prenotazioni a fronte delle richieste che sono pervenute da parte del singolo operatore scolastico, informazione non nota al Dipartimento di Prevenzione, anche se richiesta".