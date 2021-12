Vaccini, l'Ulss2 apre quattro sedi per le terze dosi tra Castelfranco e Godega

CASTELFRANCO - L’Ulss 2 potenzia ulteriormente la propria offerta vaccinale con l’attivazione, a partire da domani sabato 11 dicembre, di un contingente di posti in quattro nuove strutture private convenzionate con l’azienda sanitaria nell’area dei distretti di Asolo e Pieve di Soligo: due a Castelfranco Veneto, una a Conegliano e una a Godega Sant’Urbano. L’obiettivo è somministrare più terze dosi per mettere in sicurezza chi si è vaccinato da oltre sei mesi con il primo ciclo.



Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi l’azienda sanitaria trevigiana ha somministrato 1.421.974 dosi di siero, 8.536 solo nella giornata di ieri. L'obiettivo dell'Ulss2 è arrivare a 9mila dosi al giorno. Le quattro nuove strutture private che affiancheranno l’azienda ospedaliera trevigiana somministreranno esclusivamente terze dosi e andranno a coprire il territorio della castellana e di Pieve.



Le strutture sono:

- Centro diagnostico Castellano - Piazza Europa Unita, 76 Castelfranco, attivo al sabato, esclusi i festivi, per tutto il mese di dicembre;

- Centro medico fisioterapia- Via Regno Unito, 8 Castelfranco, attivo al martedì e al giovedì, esclusi i festivi;

- GVDR Poliamabulatorio Marca trevigiana – Via Vital, 98 Conegliano, attivo al sabato, esclusi i festivi;

- Blue medica center – Via Nazionale, 44 Godega Sant’Urbano, attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.



Si ricorda che nell’ambito delle strutture private convenzionate che affiancano l’Ulss 2 nella campagna vaccinale vi è anche la Casa di cura Giovanni XXIII, a Monastier, attiva tutti i giorni esclusi i festivi, presso la quale è possibile prenotare sia prima che seconda e terza dose.



L’accesso è consentito previa prenotazione online (https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2) o telefonica (0422 210701).