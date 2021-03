Vaccini, immunità e prospettive: l'immunologa Antonella Viola risponde ai cittadini

TREVISO - Un incontro online con l'immunologa Antonella Viola, al termine del quale sarà possibile rivolgerle domande mirate sui vaccini contro il Covid. È l'occasione resa disponibile da CentroMarca Banca di Treviso e Venezia.



La nota professionista, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca pediatrica “Fondazione Città della Speranza”, di Padova, mercoledì 31 marzo alle 18.30, affronterà il tema “Vaccini, immunità, prospettive Covid-19”. Per partecipare all'evento è sufficiente utilizzare il modulo di iscrizione riportato nel sito di CentroMarca Banca (qui) e, il giorno dell’incontro, accedere alla piattaforma Webex attraverso il link che sarà inviato nella risposta. Per sottoporre questioni specifiche alla relatrice, in forma scritta, sarà a disposizione uno spazio apposito nella stessa schermata.



“Stiamo attraversando un periodo dove le informazioni si moltiplicano”, spiega il presidente di CentroMarca Banca, Tiziano Cenedese, illustrando le ragioni che hanno condotto l'Istituto a promuovere l'evento. “Questo – ha aggiunto – può generare confusione e non agevola ad affrontare nel modo migliore un momento già di per sé complesso. Abbiamo quindi deciso di affidarci alla scienza e a fonti ufficiali, invitando, a presiedere il webinar, la professoressa Antonella Viola. Oggi desideriamo fornire a tutti i partecipanti delle valide nozioni per poter comprendere appieno la situazione”.