Vaccini: a Belluno i Carabinieri aiutano gli anziani per le prenotazioni

BELLUNO - In Provincia di Belluno la campagna vaccinale troverà i Carabinieri delle 25 stazioni sparse sul territorio come alleati per la prenotazione e per l'informazione.

Dopo aver raccolto alcuni segnali di criticità sul territorio, caratterizzato da un basso indice demografico e da un'età media molto elevata, tanto che molti degli oltre 40 mila ultrasettantenni presenti in provincia risiedono in frazioni di montagna, e che la maggioranza di loro non ha dimestichezza con lo strumento informatico, i militari del Comando Provinciale di Belluno, in accordo con l'Azienda Ulss 1 Dolomiti hanno ideato il progetto "Un click di solidarietà" per raggiungere gli anziani o comunque i bisognosi di aiuto, che vivono in posti isolati o non sono non pratici nell'utilizzo di internet, al fine di aiutarli a prenotare il turno della vaccinazione, aspettandoli nei propri Uffici.

In caso di impedimento a raggiungere il Comando più vicino, ci sarà un servizio "porta a porta". Basterà telefonare al Comando Stazione competente per territorio o comporre il numero di emergenza "112" per ricevere l'aiuto desiderato.