Vaccinazione in camper: "A Treviso oltre 250 persone immunizzate"

TREVISO - Questa mattina prima tappa in piazza Duomo a Treviso per il camper dell’Ulss2 per le vaccinazioni ai sessantenni trevigiani che ancora non avevano ricevuto la prima dose.



“In quattro ore, dalle 8 alle 12, abbiamo vaccinato oltre 250 persone over60” - dichiara il direttore generale dell’Ulss2 Francesco Benazzi. "Abbiamo avuto un’ottima affluenza da parte della cittadinanza e per questo ringrazio i sindaci dei sei comuni che ci ospitano oggi e domani nelle piazze e la protezione civile per il supporto. Il camper funziona, è un'esperienza da ripetere”.



Tra i vaccinati, oltre ai trevigiani over60, anche qualche persona più giovane che aveva necessità in tempi brevi di avere la copertura vaccinale perché doveva partire per l’estero per andare a lavorare come pizzaiolo o gelataio in Germania e chi doveva partire per l’Erasmus. “Anche per questi soggetti abbiamo autorizzato la vaccinazione con un’unica dose del siero Johnson&Johnson”.



Il camper del del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss2 è partito poi alla volta di Montebelluna e fino alle 20 di oggi si sposterà poi a Castelfranco.



Domani, domenica 6 giugno, il camper sarà nelle piazze di Oderzo (dalle 9.00 alle 12.00 in piazza Maggiore), Conegliano (dalle 13.30 alle 16.00 in piazza San Martino) e Vittorio Veneto (dalle 17.00 alle 20.00 in piazza del Popolo).



Per ricevere il vaccino basterà recarsi in una delle piazze in cui sosterà il camper dell’Ulss2, senza prenotazione. A bordo del camper saranno presenti: un medico, un'infermiera e un’assistente sanitaria che potranno chiarire dubbi sulla vaccinazione, sull’efficacia e sicurezza dei vaccini.