A meno di 20 anni dai record del 2003, rieccoci a fare i conti con temperature sopra media, assenza d'acqua e agricoltura sempre più in difficoltà.

Prendiamone coscienza e guardiamo al futuro: da qui in poi saranno solo vacche magre?

Leonardo Feletto - Laurea e PhD in Biologia Molecolare, attivo tra l'Italia e il Regno Unito. Nella vita insegna e racconta la scienza a scuola e sui social network in vari progetti di comunicazione scientifica.

Francesco De Martin - Laureato in Fisica dell'Atmosfera e studente PhD in Meteorologia a Bologna. Appassionato cacciatore di temporali, li racconta con fotografie sui social network.

Francesco Costanzo - Laureato in Geografia e Geologia. Per anni professionista tecnico-commerciale nel mondo dell'industria, di recente ha iniziato a insegnare matematica e geografia a Pordenone.