La vacanza si trasforma in tragedia: marito e moglie muoiono dopo il grave incidente stradale

Una vacanza appena iniziata si è trasformata in dramma per una famiglia di Bassano del Grappa (Vicenza). Ottorino Lelio, 74 anni, e Ileana Onisto, 77, hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto mercoledì scorso a Palma di Maiorca. A dare notizia dell’accaduto è oggi il Giornale di Vicenza.



I due coniugi erano arrivati da poco sull’isola per trascorrere un periodo di vacanza insieme al figlio. Noleggiata un’auto, si erano messi in viaggio con il figlio alla guida. Pochi chilometri dopo La Puebla, lungo l’autostrada MA-13, la vettura si è scontrata frontalmente con un furgone.



Il figlio ha riportato contusioni e ferite lievi. Più gravi, purtroppo, le conseguenze per i genitori: Ottorino è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa dei traumi alla testa, mentre Ileana è morta il giorno successivo. Le salme dei due coniugi si trovano ancora sull’isola, in attesa del rimpatrio.