In vacanza a Bibione con la famiglia: bambina di 9 anni investita da un risciò

BIBIONE - Stava trascorrendo una bella serata con i genitori a Bibione, dove era arrivata per qualche giorno di vacanza con la famiglia, quando è rimasta coinvolta in un bruttissimo incidente. Erano da poco passate le 22 di venerdì sera, 2 giugno, quando - come riporta il quotidiano Il Gazzettino - la turista di appena 9 anni, è stata investita da un risciò elettrico che l’ha scaraventata a terra. Immediatamente i genitori hanno lanciato l’allarme ai soccorsi.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem di Mestre che a loro volta hanno allertato il 118 di Treviso, arrivato sul posto con l’elisoccorso. Il personale del Suem ha quindi trasferito in codice rosso la piccola paziente all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità. OT