Va in Thailandia per un matrimonio, si ubriaca e scompare. Lo trovano 2 giorni dopo, nudo, su una spiaggia

THAILANDIA - Una notte da leoni. La sceneggiatura del noto film di Todd Phillips è diventata realtà in Thailandia, dove un turista inglese è sparito nel nulla dopo una notte di festa per essere poi ritrovato, due giorni dopo, ancora sbronzo e senza nulla addosso. Non aveva idea di cosa fosse capitato in quel lasso di tempo in cui tutti gli amici lo cercavano, ma alla fine, se si esclude la denuncia per atti osceni in luogo pubblico, è andato tutto bene.

Protagonista di un’avvenuta che è balzata alle cronache internazionali un 30enne inglese che nei giorni scorsi è volato in Thailandia per un matrimonio. La festa gli è sfuggita di mano, e dopo una notte di bagordi in cui avrebbe bevuto smisurate quantità di alcool e fumato un bel po’ di marijuana, il giovane è sparito. Gli amici si sono messi a cercarlo ovunque, e hanno allertato le autorità locali, che alla fine hanno trovato l’uomo solo due giorni dopo la denuncia di scomparsa.

Il 30enne, quando sono arrivate le forze dell’ordine, era nudo su una spiaggia e cantava canzoni da stadio. Il Mirror ha pubblicato le foto del momento non poco imbarazzante. Non si sa esattamente come sia arrivato lì e cosa abbia fatto in due giorni ma a raccontare alle autorità qualcosa è stato un pescatore, che ha salvato l’uomo in mare. Il 30enne, infatti, si era buttato in acqua e aveva iniziato a nuotare ma era talmente ubriaco che non riusciva a tornare a riva.

Alla fine l’uomo è stato portato nella stazione locale e multato per atti osceni in luogo pubblico in quanto si aggirava senza nulla addosso. Ora sta bene e potrà tornare nel Regno Unito, quando finirà questa spericolata vacanza.

In foto, una scena del film "Una notte da leoni"