Va a raccogliere fichi, scivola nella canaletta, sbatte la testa e muore

SUSEGANA - Scivola in un canale e muore: la tragedia in Lombardia, la vittima è originaria di Susegana.

Sabato alle 18 il corpo senza vita del 59enne agricoltore Alvise Dorigo è stato ritrovato lungo il canale Quinto della roggia Lonata, in zona Fossa, a poco meno di un chilometro di distanza dove aveva lasciato il suo camion, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia.



L’uomo pare sia scivolato: avrebbe sbattuto la testa e sarebbe morto sul colpo. Era impegnato a raccogliere fichi.

I residenti, insospettiti di quel camion incustodito, lo avevano segnalato ai Carabinieri. Lanciato l'allarme al Consorzio del Chiese, è stato allertato anche il 112. La tragica scoperta dopo pochi minuti di ricerche: il corpo è stato infine recuperato dai Vigili del fuoco di Desenzano. OT