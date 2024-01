Va a pesca ma cade in acqua dove viene salvato dopo 24 ore grazie al riflesso del suo orologio

NUOVA ZELANDA - Un uomo in Nuova Zelanda è caduto nell'Oceano durante una battuta di pesca solitaria, rischiando la vita. Nonostante sia rimasto in acqua per quasi 24 ore, è stato salvato grazie a tre soccorritori e al riflesso del suo orologio che ha attirato l'attenzione. Dopo essere caduto, ha cercato di nuotare verso le isole Alderman, ma le forti correnti e le sue condizioni fisiche lo hanno impedito. Troppo stanco per continuare a nuotare, ha trascorso la notte in mare, ma è stato individuato dai soccorritori grazie al riflesso dell'orologio. Dopo il recupero, ha raccontato di essere stato avvicinato da uno squalo. La polizia neozelandese ha elogiato i soccorritori per il loro intervento tempestivo, sottolineando che senza di loro l'esito sarebbe stato tragico.