Va in pensione a 36 anni: "Non volevo passare tutta la vita al lavoro". Ecco come ci è riuscito

A soli 25 anni Yaron ha preso una decisione che pochi osano fare: ha deciso di inseguire la felicità anziché l'avanzamento di carriera. La sua ambizione non era di passare la vita intera al lavoro, ma di trovare un equilibrio che gli consentisse di godersi la vita senza essere schiavo delle preoccupazioni finanziarie e dello stress lavorativo. Originario di Berlino, Yaron - come riporta il Business Insider - ha iniziato il suo percorso mentre studiava per ottenere un dottorato in matematica avanzata e computazionale. Durante uno stage a New York, ha incontrato un consulente per gli investimenti di Wall Street che sarebbe diventato il suo mentore.



Questo incontro è stato cruciale, poiché il mentore gli ha mostrato la strada per raggiungere la sua meta: l'indipendenza economica e la pensione entro i 36 anni. Il viaggio di Yaron è iniziato con la ricerca di conoscenza. I libri consigliati dal suo mentore, hanno contribuito a plasmare la sua prospettiva sul legame tra denaro e felicità. Questi testi hanno alimentato la sua convinzione che la vita non debba essere interamente dedicata alla carriera. Negli anni successivi, il giovane ha lavorato in grandi società, tra cui Google e Meta, viaggiando per il mondo. Ma il suo obiettivo di raggiungere l'indipendenza economica era sempre al centro dei suoi pensieri. Ha iniziato con piccoli investimenti e ha gradualmente aumentato i contributi mensili, pianificando accuratamente il suo piano pensionistico per garantirsi un reddito stabile.



Uno degli aspetti chiave del successo di Yaron è stata la sua mentalità e il suo approccio frugale alla spesa. Prima di ogni acquisto, si chiedeva se ci fosse un'alternativa più economica che potesse comunque portargli soddisfazione. Questo gli ha permesso di risparmiare e investire saggiamente, costruendo la sua sicurezza finanziaria nel tempo e il suo piano per la pensione: circa 5mila euro al mese per gli anni futuri. A soli 36 anni, dopo 10 anni di duro lavoro e pianificazione, Yaron è riuscito ad andare in pensione e a godersi la vita che ha sempre sognato senza mai più lavorare.