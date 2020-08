Va a passeggio con il cane e si frattura una caviglia

TRIESTE - Si frattura una caviglia nel bosco, nella serata intervento del Soccorso Alpino a Trieste.



La stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico ha effettuato con sei tecnici un intervento nel bosco di Monte Valerio, alle spalle dell'Università a favore di una donna di Trieste di sessant'anni che è inciampata su una radice procurandosi una sospetta frattura alla caviglia.



La chiamata è arrivata poco prima delle 21 tramite NUE112 e Sores che ha allertato la stazione passando le coordinate dell'infortunata per l'individuazione della stessa.



Quest'ultima era in compagnia di un'altra donna ed entrambe avevano con sé un cane, con il quale stavano passeggiando.



I soccorritori hanno risolto l'intervento in meno di un'ora nonostante le iniziali difficoltà di individuazione dovute ai tanti sentieri di accesso al bosco.



C'erano difficoltà anche nel reciproco avvistamento di luci e segnali vocali inizialmente, tant'è che anche i cani non si accorgevano dei richiami. Una volta raggiunta la posizione i soccorritori hanno bloccato la caviglia della signora, l'hanno imbarellata e consegnata all'ambulanza.