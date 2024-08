Va a osservare i caprioli in montagna ma viene colto da un infarto

UDINE - Tra le 21 e le 22 di questa notte si è svolta una missione di soccorso della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme all'elisoccorso regionale. Intorno alle 21 un 38enne carnico che era assieme a degli amici in breve passeggiata fuori dal paese per cercare di vedere caprioli, si è sentito male accasciandosi a terra. Gli amici hanno allertato il Nue112 e la Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale e i soccorritori di stazione. Sbarcato il tecnico di elisoccorso e il medico, coadiuvati dalle squadre di terra arrivate subito dopo, l'uomo è stato stabilizzato, imbarellato e portato con il furgone fino al campo sportivo dove era atterrato l'elicottero e condotto in ospedale a Udine.