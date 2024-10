Va in ospedale per un morso di un criceto, mamma si accascia e muore

SPAGNA - Mamma di 38 anni è morta in circostanze drammatiche dopo essere stata morsa da un criceto. La tragica vicenda che ha scosso la comunità di Villarreal, in Spagna, è avvenuta l’11 ottobre, quando la donna si è recata al pronto soccorso del centro sanitario di Carinyera insieme ai suoi due figli, di 11 e 17 anni, per ricevere cure per la ferita provocata dal piccolo roditore.



L'Inizio di una Serata Drammatica



Intorno alle 22.30, secondo quanto ricostruito dai media locali, la madre ha fatto il suo ingresso nell'ospedale, visibilmente preoccupata ma con una ferita che, inizialmente, sembrava non essere grave. Tuttavia, poco prima di entrare, la donna ha improvvisamente perso i sensi e si è accasciata al suolo, davanti ai suoi figli, i quali sono rimasti in stato di shock e hanno richiesto supporto psicologico.



Intervento Immediato e Indagini in Corso



Il personale medico ha immediatamente prestato soccorso, tentando diverse tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, gli sforzi sono risultati vani e la donna è deceduta. Il referto medico parla di un “malore” e non menziona direttamente il morso del criceto, ma la polizia ha posto la salma sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Attualmente, le cause della morte rimangono misteriose. Si sospetta che il morso dell’animale possa aver scatenato una grave infezione, ma sarà l’autopsia a fornire chiarimenti definitivi. Nel frattempo, la magistratura locale ha avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda.