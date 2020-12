Va in ospedale e la dimettono, Debora muore sentendosi male a casa davanti al figlio

Tragedia a Torre di Mosto, nel veneziano: Debora Berto, mamma 45enne, è morta colpita da un malore mentre si trovava a casa. La donna lascia il marito e due figli di 15 e 17 anni.

Sulle cause del decesso, che ha lasciato la famiglia nel più profondo dolore, il marito e il padre della donna chiedono chiarezza. Come riporta la stampa locale, infatti, Debora si era recata qualche giorno prima al pronto soccorso, lamentando dolori al braccio e al polso. Era stata dimessa con una cura farmacologia, ma mercoledì, mentre si trovava a casa con la famiglia, si è sentita male. Il figlio ha assistito alla scena ed ha chiamato il papà, che si trovava in giardino.

Ad allertare i 118, è stato il marito di Debora, ma per la donna c’è stato nulla da fare. Per far luce sul caso è stato presentato un esposto da parte dei familiari.