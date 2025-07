Va nel nel ricovero attrezzi, si accascia a terra e muore

PORDENONE- La comunità di Morsano al Tagliamento è stata scossa dalla notizia del decesso di un uomo di 91 anni, il cui corpo è stato rinvenuto all’interno di un ricovero attrezzi adiacente alla sua abitazione, in un vecchio lavatoio.



La scoperta è avvenuta dopo che l’anziano non rispondeva al telefono da diversi giorni, suscitando preoccupazione tra amici e conoscenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato nel ricovero per rinfrescarsi, ma un probabile malore improvviso, forse causato da uno shock termico dovuto alla differenza di temperatura tra l’esterno e l’acqua, ha provocato il decesso.



Il medico legale intervenuto sul posto ha stimato che la morte risalga ad almeno 48 ore prima del ritrovamento.

L’allarme è stato dato da amici preoccupati per la sua irreperibilità, che hanno coinvolto il sindaco, il quale ha inviato un agente di polizia locale. È stato proprio quest’ultimo a scoprire il corpo all’interno del lavatoio.



Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri, che hanno transennato l’area e avviato gli accertamenti. Le indagini preliminari hanno escluso il coinvolgimento di terze persone, confermando che la morte è avvenuta per cause naturali.