Va a funghi nel bosco ma si perde: recuperata dall'elicottero

BELLUNO - È stata individuata e recuperata sana e salva dall’equipaggio dell’elicottero Drago 154 dei vigili del fuoco su un costone nei pressi di Tabià Socroda in Val di Zoldo (BL), la donna di cui non sia avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 8 luglio dopo essere uscita per andare a funghi perdendosi nel bosco.

La donna una 69enne in vacanza con il marito si era allontanata dal rifugio Giampietro Talamini di Vodo di Cadore, dicendo che avrebbe fatto una piccola escursione lungo il sentiero alla ricerca di funghi. Il marito non vedendola più tornare ha dato l’allarme al gestore del rifugio, che ha allertato i soccorsi tramite il 118.

Le ricerche sono iniziate dal posto con le squadre del soccorso alpino che hanno iniziato a controllare i sentieri. Alle 18:10 sono stati attivati anche i vigili del fuoco, che hanno fatto alzare in volo l’elicottero di Venezia, che intorno alle 20:00, ha individuato la donna in mezzo agli alberi. Un elisoccorritore si è calato e ha imbragato la donna. Entrambi sono stati verricellati a bordo. L’elicottero e poi atterrato a Forno di Zoldo dove la donna è stata presa in consegna da una squadra dei vigili del fuoco che l’ha riportata al rifugio.