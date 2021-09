Va in escandescenza e si barrica in casa: scatta l'allarme

MONTEGROTTO TERME - Si barrica in casa dopo essere andato in escandescenza.

L’uomo era solo in casa. Tutto si è risolto poco fa, verso le 19, con irruzione dell’aliquota di pronto intervento poiché nonostante i tentativi del negoziatore l’uomo stava diventando poco collaborativo. Nessun ferito.

L’uomo è al momento ricoverato in ospedale per essere sostenuto dal punto di vista psicologico. Si tratta di B.P., classe 1964, residente in via Oberdan.



Ancora ignote le ragioni che hanno portato il 57enne a barricarsi all’interno della propria abitazione, una villetta bifamiliare, in via Oberdan a Turri di Montegrotto Terme.



Stando alle informazioni raccolte sul posto l’uomo era in casa con la moglie e il figlio minorenne quando ha dato in escandescenza, i due sono riusciti ad uscire di casa e un conoscente sentendo le urla e capendo che qualcosa non andava ha chiamato le forze dell’ordine.