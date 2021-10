Va dal dottore con il mal di pancia: scoprono che aveva ingoiato un telefonino intero

EGITTO - Lamentava forti dolori alla pancia, ma si vergognava di dire al medico che, sei mesi prima, aveva ingoiato un telefonino intero. In ospedale però la causa del malessere è stata scoperta da una radiografia.

Un uomo di Aswan, in Egitto, è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per esportare dallo stomaco un cellulare che - non si sa per quale motivo - aveva ingoiato. Pare che il paziente sperasse che quel telefonino, così piccolo, venisse espulso in maniera naturale dal suo corpo, invece è stato necessario l’intervento di un’intera equipe di medici. L’operazione comunque è andata a buon fine e a breve l’uomo si riprenderà.

Come riporta il Mirror, che ha pubblicato le foto del telefonino esportato, non è la prima volta che qualcuno ingerisce per gioco un cellulare. Tra il 2014 e il 2016 sono state almento tre, nel mondo, le operazioni chiurgiche effettuate per tirar fuori dallo stomaco di qualcuno telefoni cellulari. In tutti i casi le operazioni sono andate a buon fine, ma nessuno è riuscito ad espellere nulla senza intervenire con la chirurgia.

