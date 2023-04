Va col marito alla polizia locale, ma lui ha il divieto di avvicinamento

VICENZA - Dopo aver sporto denuncia contro il marito per maltrattamenti in famiglia, e aver ottenuto un divieto di avvicinamento, si presenta alla Polizia Locale accompagnata dall'uomo, come se nulla fosse, facendolo così arrestare. L'episodio risale al pomeriggio di mercoledì 5 aprile, ed è avvenuto a Montecchio Maggiore (Vicenza). La donna qualche giorno prima era stata coinvolta in un incidente lungo la strada provinciale del Melaro, ed era stata convocata al comando dei vigili. Dopo aver ultimato le pratiche amministrative, la Polizia locale ha approfondito la posizione del marito, riscontrando il divieto di avvicinamento e di qualsiasi tipo di contatto con la moglie, emesso recentemente in ambito di un procedimento penale della Procura di Vicenza. Da qui la flagranza del reato, e per il 41enne è scattato l'arresto e la denuncia per la violazione del provvedimento.