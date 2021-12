Va a cercare lo sci perduto e si blocca in un tratto pericoloso

VERZEGNIS (UDINE) - Un uomo del 1989 di Azzano Decimo è stato soccorso martedì pomeriggio a quota 1600 sui pendii sudorientali del Col dei Larici dai soccorritori della stazione di Forni Avoltri e della Guardia di Finanza saliti a bordo dell'elicottero della Protezione Civile.

L'uomo ha chiesto aiuto poco prima delle 15 al Nue112 perché si è trovato in difficoltà su pendii con tratti di neve dura alternati a roccette nel tentativo di recuperare uno sci che aveva perduto il giorno prima. Lo sciatore era ritornato Sul.posto con un drone per individuare l'attrezzo perduto ed è riuscito a vederlo tramite la.videocamera del.drone ma.poi muovendosi sul terreno innevato non è riuscito a salire nel.canale giusto, trovandosi appunto in difficoltà.

Sul.posto, poco distante dal richiedente aiuto, sono stati sbarcati due soccorritori che lo hanno recuperato a bordo traendolo in salvo.