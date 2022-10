Va a cercare la moglie nei campi ma trova solo i suoi sandali: era stata ingoiata da un pitone

INDONESIA - Una donna di 54 anni, venerdì mattina, era andata nei campi vicino a casa a raccogliere gomma. E il marito, verso sera, non vedendola tornare è andato a cercarla, trovando però solo i sandali della donna, un coltello e un velo. Capendo che qualcosa non andava, l'uomo ha fatto scattare una ricerca, che si è conclusa nel peggiore dei modi la mattina dopo. La donna era stata ingoiata da un pitone di sette metri e il suo corpo è stato rinvenuto dentro lo stomaco dell’animale, squartato dalla popolazione locale. Secondo la rticostruzione dei fatti, il serpente avrebbe prima strangolato la donna avvinghianodsi attorno a lei, per poi divorarla.

E’ accaduto nell provincia di Jambi, in Indonesia. Luogo dove la presenza dei pitoni spaventa la popolazione: non è frequente che questi serpenti divorino le persone, ma in passato sono stati registrati alcuni episodi di questo tipo. La notizia è stata riportata dalla stampa locale e internazionale. Il Daily Mail ha pubblicato le foto dell’animale, ucciso dai residenti del villaggio, che temono altre simili presenze.