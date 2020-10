Va in cerca di funghi ma sparisce: scattano i soccorsi

TOLMEZZO (UDINE) - La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è impegnata con le Unità Cinofile in un intervento di ricerca assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco.



L'intervento è scattato intorno alle 15.45 sopra Fusea nella zona di Forcella Navantes per cercare un settantenne della zona andato a funghi.



L'uomo era partito assieme ad un amico questa mattina ma i due si sono persi di vista intorno alle 11.



Preoccupato di non averlo ritrovato al rientro, l'amico ha allertato i familiari e quindi i soccorsi, tutt'ora in corso.