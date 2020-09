Va in cerca dell'amico, si cala sul greto del torrente ma non riesce più a risalire

TRAMONTI DI SOPRA (PN) - È scattato pochi minuti fa un intervento della stazione di Maniago del Soccorso alpino e speleologico in località Chievolis.



A chiamare il NUE112 un uomo che si era recato a cercare un'altra persona non rientrata da un'escursione e che si e trovato in difficoltà: dopo essersi calato a cercare sul greto del Torrente Silisia non riesce più a risalire.



Sul posto si stanno recando al momento le squadre di terra.



Seguono aggiornamenti.