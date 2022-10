Va a caccia di cinghiali, spara e uccide la moglie

FRANCIA - Una donna di 67 anni è morta durante una battuta di caccia, uccisa da un colpo sparato dal marito. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi nella cittadine bretone di Goudelin, a nord della Francia. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la donna voleva accompagnare il marito, che andava a caccia di cinghiali. E si trovava nei pressi di un campo di mais quando è stata colpita alle spalle dall'uomo, 69enne.

Il proiettile le ha inferto ferite fatali, mentre il marito è ricoverato in ospedale in stato di shock. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti e come sia potuto accadere.