Va in bagno e trova un pitone nel water. Dopo tre giorni ne trova un altro

Un ragazzo in Australia ha vissuto un’esperienza singolare nel proprio bagno di casa, dove ha trovato ben due pitoni in pochi giorni. Il primo ritrovamento è avvenuto il 22 ottobre, quando il giovane ha notato un pitone all'interno del water. Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook di "Hervey Bay Snake Catchers" — un servizio specializzato nella cattura di serpenti — si trattava di un esemplare femmina, probabilmente alla ricerca di un ambiente umido per agevolare la muta.

La rimozione del primo pitone non è stata semplice, in quanto il serpente si era ben incastrato nel wc. Nonostante l’inquietante scoperta, i pitoni costieri non sono velenosi e sono generalmente innocui per gli esseri umani. Pochi giorni dopo, il 25 ottobre, il ragazzo ha trovato un secondo pitone nello stesso identico water. Stavolta si trattava di un maschio che molto probabilmente era entrato in cerca della femmina. Entrambi i serpenti sono stati catturati e rimossi in sicurezza da Hervey Bay Snake Catchers, che ha condiviso l’insolita esperienza sui social media.