Va in bagno ma chiudono gli uffici e resta rinchiusa nello stabile: liberata dai vigili del fuoco

PADOVA - Un'incidente di routine si è trasformato in un intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, intorno alle 20:30, a Padova. Una donna, dopo aver partecipato a un corso, è rimasta intrappolata all'interno di un ufficio in via Gozzi. La situazione è stata causata dal fatto che, al termine del corso, la donna si era allontanata per andare in bagno. Nel frattempo, il docente, non vedendo più nessuno, ha chiuso l’ufficio senza accorgersi che la partecipante fosse ancora dentro. Questo ha provocato il blocco della donna all'interno della struttura. Per liberarla, sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, tra cui un’autopompa e un’autoscala. L'intervento, che ha visto anche la presenza della polizia locale, si è concluso intorno alle 22:20, quando la donna è stata finalmente liberata senza subire conseguenze.