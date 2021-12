Va all'asta l'ex villa di Giancarlo Galan

CINTO EUGANEO (PADOVA) - Era la dimora dell’ex presidente del Veneto Giancarlo Galan. Villa Rodella va all'asta per 2,7 milioni di euro. E' quanto deciso dal Demanio.

L'immobile di Cinto Euganeo (Padova), va all'asta a 7 anni dallo scandalo delle tangenti Mose.



Per quell'episodio l’ex presidente patteggiò 2 anni e 10 mesi più il pagamento di una multa di 2,6 milioni di euro. Per il pagamento è stata confiscata da parte dello Stato Villa Rodella appunto.



L'immobile è stato restaurato negli anni 2000 e si sviluppa su 13 mila metri quadrati, tra villa, barchessa, una chiesetta. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 28 marzo 2022.